Пермяки отдают за коммунальные услуги 10 процентов от всех своих трат

Жители Пермского края тратят на оплату коммунальных услуг в среднем 5675 рублей в месяц. Отметим, что с 1 июля 2025 года в регионе рекордно выросла стоимость коммунальных услуг — на 21,1%. Это в исследовании не отражено, так как показатели рассчитывали как среднее значение за четыре квартала 2024 года. Примерно такие же расходы в рейтинге у жителей Ленинградской (5530 рублей и 10,5% от дохода) и Нижегородской областей (5698 рублей и 9,4% от дохода).

Меньше всего за коммунальные услуги отдают жители республик Ингушетия (4,6% от дохода) и Кабардино-Балкарии (6,0%), а также Астраханской области (6,1%). Самые большие траты за ЖКУ в республике Бурятия (13,1%), в Магаданской (13,5%) и Новгородской (13,6%) областях.

