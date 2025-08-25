Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермяки отдают за коммунальные услуги 10 процентов от всех своих трат

Жители Пермского края отдают за коммунальные услуги 10,1% от всех трат за месяц. С таким показателем регион занимает 61-е место из 85 по тратам за ЖКУ. Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основании данных Росстата.

Shutterstock

Жители Пермского края тратят на оплату коммунальных услуг в среднем 5675 рублей в месяц. Отметим, что с 1 июля 2025 года в регионе рекордно выросла стоимость коммунальных услуг — на 21,1%. Это в исследовании не отражено, так как показатели рассчитывали как среднее значение за четыре квартала 2024 года. Примерно такие же расходы в рейтинге у жителей Ленинградской (5530 рублей и 10,5% от дохода) и Нижегородской областей (5698 рублей и 9,4% от дохода).

Меньше всего за коммунальные услуги отдают жители республик Ингушетия (4,6% от дохода) и Кабардино-Балкарии (6,0%), а также Астраханской области (6,1%). Самые большие траты за ЖКУ в республике Бурятия (13,1%), в Магаданской (13,5%) и Новгородской (13,6%) областях.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: