Рекордное повышение стоимости коммунальных услуг ждет Пермский край с 1 июля

С 1 июля 2025 года Пермский край ждет рекордное повышение стоимости услуг ЖКХ. Регион станет лидером среди российских регионов по росту цен на коммунальные услуги, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Тарифы ЖКХ в Пермском крае вырастут на 21,1%. На втором и третьем местах по темпу роста находятся Архангельская (+20%) и Кемеровская (+19,8%) области. В целом по России стоимость коммунальных услуг вырастет на 11,9%.
По словам Александра Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в Пермском крае и других регионах связана с несколькими факторами. Среди них: необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличение затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатические условия, рост цен на газ и электроэнергию, а также инфляция.
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