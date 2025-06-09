Рекордное повышение стоимости коммунальных услуг ждет Пермский край с 1 июля

Тарифы ЖКХ в Пермском крае вырастут на 21,1%. На втором и третьем местах по темпу роста находятся Архангельская (+20%) и Кемеровская (+19,8%) области. В целом по России стоимость коммунальных услуг вырастет на 11,9%.

По словам Александра Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в Пермском крае и других регионах связана с несколькими факторами. Среди них: необходимость модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличение затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатические условия, рост цен на газ и электроэнергию, а также инфляция.