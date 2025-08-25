Пермская выставка в стиле «Майнкрафт» удивила интернет, только она работает уже несколько лет

На самом деле выставка, которая называется «Блоки мира» (0+), работает уже девятый год. Она открылась в музее еще в 2016 году. В центре экспозиции находится квадратный пьедестал, на котором выложены камни и минералы, а над ними находятся изображения таких же, но из знаменитой игры, а еще есть стенд с киркой и рабочей одеждой.«Выставка минералов "Блоки мира" говорит: "Дети! Камни, на самом деле, не квадратные! Мир вокруг намного интересней!"» — так анонсировали в музее свой проект в 2016 году.

Почему, интерес к выставке вырос именно сейчас, непонятно. Возможно, это связано с выходом в 2025 году фильма «Minecraft в кино» (12+).

