Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермская выставка в стиле «Майнкрафт» удивила интернет, только она работает уже несколько лет

Музей пермских древностей недавно засветился в федеральных СМИ и социальных сетях благодаря своей необычной выставке по мотивам компьютерной игры «Майнкрафт». На ней представлены минералы, руды и горные породы из коллекций Пермского краеведческого музея.

Музей пермских древностей
Музей пермских древностей
Музей пермских древностей

На самом деле выставка, которая называется «Блоки мира» (0+), работает уже девятый год. Она открылась в музее еще в 2016 году. В центре экспозиции находится квадратный пьедестал, на котором выложены камни и минералы, а над ними находятся изображения таких же, но из знаменитой игры, а еще есть стенд с киркой и рабочей одеждой.«Выставка минералов "Блоки мира" говорит: "Дети! Камни, на самом деле, не квадратные! Мир вокруг намного интересней!"» — так анонсировали в музее свой проект в 2016 году.

Почему, интерес к выставке вырос именно сейчас, непонятно. Возможно, это связано с выходом в 2025 году фильма «Minecraft в кино» (12+).

Ранее мы рассказывали, что в августе 2025 года в детской арт-резиденции открылась выставка «Скажи реке, что она красивая».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: