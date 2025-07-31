В детской арт-резиденции откроется выставка «Скажи реке, что она красивая»

На выставке представят тотальную инсталляцию из текстиля — она представляет тело реки с ее фантастическими обитателями, а также коллажи-отражения, созданные с помощью старинной техники альтернативной печати — цианотипии. Ткань объединит детские рисунки, объекты, тексты и артефакты, которые получились во время изучения долин малых рек.

В пространстве «Тут» рассказали, что в инсталляции можно будет услышать «голос реки». Медиахудожник Ася Фиддлер создаст звуковой пейзаж, основываясь на размышлениях ребят о том, как звучат долины.

Недавно мы рассказывали, что с 12 августа выставку «Век пластика» дополнят образовательной программой.

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