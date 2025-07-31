Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В детской арт-резиденции откроется выставка «Скажи реке, что она красивая»

В детской арт-резиденции «Тут» 1 августа собираются открыть новую выставку «Скажи реке, что она красивая» (0+). Это результат творческой лаборатории, которая проходила долинах малых рек Егошихи, Данилихи, Стикса и Ивы. Куратор выставки — московская художница Лена Четверик.

Пространство Тут/ВКонтакте

На выставке представят тотальную инсталляцию из текстиля — она представляет тело реки с ее фантастическими обитателями, а также коллажи-отражения, созданные с помощью старинной техники альтернативной печати — цианотипии. Ткань объединит детские рисунки, объекты, тексты и артефакты, которые получились во время изучения долин малых рек.

В пространстве «Тут» рассказали, что в инсталляции можно будет услышать «голос реки». Медиахудожник Ася Фиддлер создаст звуковой пейзаж, основываясь на размышлениях ребят о том, как звучат долины.

Недавно мы рассказывали, что с 12 августа выставку «Век пластика» дополнят образовательной программой.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: