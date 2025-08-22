Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Трамвайную остановку в центре города украсили хенд-мейд цветами

Трамвайную остановку «Сквер уральских добровольцев» в Перми украсили декоративными цветами, сделанными вручную. Оказалось, что это совместная акция волонтеров и фонда «Дедморозим» в поддержку тех, кто помогает детям-сиротам и детям с серьезными заболеваниями.

Акция приурочена к ежегодному проекту «Цветы жизни», рассказали в фонде «Дедморозим». Его собираются запустить 1 сентября: вместо приобретения множества индивидуальных букетов для учителя, класс преподносит один общий букет, а сэкономленные деньги перечисляются в пользу детей-сирот и тяжелобольных.

Подобную акцию проводит пермский благотворительный фонд «Берегиня»: сэкономленные на букете средства идут на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Кстати, его руководитель и идейный вдохновитель Татьяна Голубаева стала лауреатом премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми».

Информационный обзор редакции. 0+

