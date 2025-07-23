Отравившиеся в «Хлебнице» и SHAURMA COSMOS подали иски на 9 миллионов рублей

Напомним, случаи массовых отравлений произошли с декабря 2024 по февраль 2025 года в Перми и Кунгуре. Сначала острой кишечной инфекцией заболели около 80 посетителей «Хлебницы», а затем в больницы обратились почти 70 человек, пробовавших шаурму в Sharma Cosmos.

С исковыми требованиями о возмещении материального и морального вреда к предпринимателям Ю.В. Гагариной («Хлебница») и Ш.Р. Имомовой (SHAURMA COSMOS) обратились порядка 50 человек. По данным Роспотребнадзора, общая сумма претензий к владельцам заведений, где массово отравились люди, превышает 9,1 млн рублей.

Информационный обзор редакции.