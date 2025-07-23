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Отравившиеся в «Хлебнице» и SHAURMA COSMOS подали иски на 9 миллионов рублей

Продолжаются судебные процессы по делу о массовом отравлении в пекарнях сети «Хлебница» и точках SHAURMA COSMOS. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что содействуют в судебной защите пострадавшим.

Shutterstock

Напомним, случаи массовых отравлений произошли с декабря 2024 по февраль 2025 года в Перми и Кунгуре. Сначала острой кишечной инфекцией заболели около 80 посетителей «Хлебницы», а затем в больницы обратились почти 70 человек, пробовавших шаурму в Sharma Cosmos.

С исковыми требованиями о возмещении материального и морального вреда к предпринимателям Ю.В. Гагариной («Хлебница») и Ш.Р. Имомовой (SHAURMA COSMOS) обратились порядка 50 человек. По данным Роспотребнадзора, общая сумма претензий к владельцам заведений, где массово отравились люди, превышает 9,1 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

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