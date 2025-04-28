Акция «Дни доброго кино» установила рекорд России как самый массовый онлайн-показ

Этот рекорд был официально зарегистрирован в Реестре рекордов России. В пресс-службе «ЛАМПЫ» рассказали, что 27 апреля его официально подтвердили эксперты Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence. Всего в акции, которая длилась в очном и дистанционном формате до 26 апреля, присоединились более 1,5 млн человек из 66 субъектов РФ и 5 стран мира.

«На этот раз мы поучаствовали в самом необычном уроке в нашей жизни — онлайн-показе ламповых фильмов о добре и дружбе, о вере и надежде, о семейных ценностях и культурном наследии! Этот урок необычен не только своим форматом и масштабом — это попытка установить рекорд по единовременному подключению к просмотру вдохновляющих короткометражек кинофестиваля «ЛАМПЫ», для возможности войти в Реестр рекордов России! И это особенно значимо в год, когда место рождения ЛАМПЫ — город Пермь, получил статус молодежной столицы России!», — отметила продюсер и президент фестиваля «ЛАМПА» Ольга Зубкова.

Недавно мы рассказывали о том, какие фильмы стали самыми популярными на фестивале FUTURE.DOC.

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