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Один из магазинов Svobodno закрывается

В Перми один из магазинов бренда Svobodno закрывается. Речь о том, что находится на улице Ленина.

+ SVOBODNO/ВКонтакте

Решение закрыть эту точку далось нелегко, его принимали в течение семи месяцев. Но помещение на Ленина уже устарело и нуждается в постоянных ремонтах, также у него есть сложности с канализацией, водоснабжением и электричеством, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на собственницу бренда Ксению Стрелкову.

Единственным магазином Svobodno в Перми останется тот, что находится на улице Николая Островского. Он продолжит работать, но в новом формате: планируется, что в его ассортименте появятся также нижнее белье и домашняя одежда.

Недавно мы рассказывали о том, что владельцы магазинов «Лухта», «Спортмода» и Dress code объявили о закрытии.

Информационный обзор редакции.

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