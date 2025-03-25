Службу доставки роллов «Тигрица» закрыл Роспотребнадзор

В службе доставки обнаружили множество нарушений санитарных требований. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что среди них: хранение пищевой продукции без маркировки, а также с нарушенными органолептическими свойствами, отсутствие производственного контроля. По решению суда от 18 марта деятельность «Тигрицы» приостановили на две недели.

После случаев отравления зимой в Кунгуре и Перми Роспотребнадзор начал внеплановые проверки общепита. После них недавно закрылись «Узбечка» на Центральном рынке, «Шаурма Папа» в районе ТЮЗа, «Суши Маркет» и «Шаурма №1».

Информационный обзор редакции.