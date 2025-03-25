Службу доставки роллов «Тигрица» закрыл Роспотребнадзор

В Перми временно закрыли службу доставки суши и роллов «Тигрица». Общепит начал работать в городе года около назад, но недавнюю внеплановую проверку Роспотребнадзора не прошел.
В службе доставки обнаружили множество нарушений санитарных требований. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что среди них: хранение пищевой продукции без маркировки, а также с нарушенными органолептическими свойствами, отсутствие производственного контроля. По решению суда от 18 марта деятельность «Тигрицы» приостановили на две недели.
После случаев отравления зимой в Кунгуре и Перми Роспотребнадзор начал внеплановые проверки общепита. После них недавно закрылись «Узбечка» на Центральном рынке, «Шаурма Папа» в районе ТЮЗа, «Суши Маркет» и «Шаурма №1».
Информационный обзор редакции.
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