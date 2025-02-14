Роспотребнадзор закрыл семь точек общепита в Перми из-за массовых нарушений

Под запрет попали четыре кафе «Шаурма № 1» (Крисанова, 12А, Лодыгина, 36А, Запорожкая, 196 и в деревне Кондратово на Камской, 1), доставка «Суши Маркет» (Попова, 16), пекарня и столовая в здании Автовокзала (Революция, 68Б) — уточнили в ведомстве.

В ходе проверок специалисты выявили множественные нарушения санитарных норм. Среди них – отсутствие медицинских книжек у работников, просроченная продукция, нарушение маркировки товаров и отсутствие водоснабжения в помещениях.

Всего с начала гожа было проверено 26 заведений общепита. Нарушения были обнаружены во всех, причем в 17 из них зафиксированы грубые нарушения санитарных требований.

Поводом для масштабных проверок послужили участившиеся случаи отравлений после употребления еды в местных заведениях. Ранее громкие инциденты произошли в сети пекарен «Хлебница» и в сети SHAURMA COSMOS в Кунгуре.