После проверки Роспотребнадзора закрыли кафе с шаурмой в районе ТЮЗа

Шаурмичная приостановила работу на 80 суток. По данным пресс-службы суда, в заведении обнаружили нарушения в условиях хранения, сопровождении продукции документацией, прохождении сотрудниками предприятия медосмотров и гигиенической подготовки. Сам владелец заведения в соцсетях отметил, что причиной закрытия кафе стало отсутствие запасного выхода.

Проверки заведений общепита в Пермском крае начались после двух случаев массового отравления: в начале года после салатов в пекарнях сети «Хлебница» и в конце января шаурмой в кунгурском SHAURMA COSMOS. После этого в Перми и других городах региона начали закрываться точки общепита.