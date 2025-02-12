В Перми возобновила работу пекарня, закрытая после массового отравления

Как сообщает издание 59.ru, сейчас заведение работает под названием «Пекарня», однако на чеках указан прежний владелец – ИП Юлия Гагарина.

Судебные приставы прокомментировали ситуацию, пояснив, что административное наказание в виде приостановки деятельности было отменено Дзержинским районным судом. Основанием для такого решения стало заявление предпринимателя, в котором утверждалось, что все выявленные ранее нарушения устранены. Представитель Роспотребнадзора не возражал против возобновления работы пекарни.

Отметим, это не первый случай отравления в Пермском крае. В Кунгуре произошло массовое отравление шаурмой из местного кафе. Количество отравившихся — 73 человка, среди них 25 детей.