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В Перми возобновила работу пекарня, закрытая после массового отравления

В Перми на Парковом, 9В вновь открылась пекарня «Хлебница». В январе 2025 года ее деятельность была приостановлена на 80 суток решением суда из-за массового отравления посетителей сальмонеллезом и выявленных Роспотребнадзором многочисленных санитарных нарушений.

Shutterstock.com

Как сообщает издание 59.ru, сейчас заведение работает под названием «Пекарня», однако на чеках указан прежний владелец – ИП Юлия Гагарина.

Судебные приставы прокомментировали ситуацию, пояснив, что административное наказание в виде приостановки деятельности было отменено Дзержинским районным судом. Основанием для такого решения стало заявление предпринимателя, в котором утверждалось, что все выявленные ранее нарушения устранены. Представитель Роспотребнадзора не возражал против возобновления работы пекарни.

Отметим, это не первый случай отравления в Пермском крае. В Кунгуре произошло массовое отравление шаурмой из местного кафе. Количество отравившихся — 73 человка, среди них 25 детей.

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