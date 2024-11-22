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Посещаемость ТЦ за три недели выросла на три процента

В пермских торговых центрах с конца октября по середину ноября выросло количество посетителей. Аналитики говорят, что по сравнению с показателями прошлой недели — на 3%.

iMall Эспланада

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой Focus Technologies, популярность торговых центров выросла из-за двух факторов: большое количество выходных и скидки с распродажами.

Но в целом посещаемость крупных пермских ТЦ оказалась ниже показателей прошлого года на 2%. Малые ТЦ районного и окружного формата посещают меньше. Их Mall Index оказался лишь на 1% выше значений предыдущих недель и на 3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Недавно мы рассказывали об открытии новых магазинов одежды в пермских ТЦ — IDOL в «Планете» и Cuvee  в «Семье».

Информационный обзор редакции.

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