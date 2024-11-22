Посещаемость ТЦ за три недели выросла на три процента

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой Focus Technologies, популярность торговых центров выросла из-за двух факторов: большое количество выходных и скидки с распродажами.

Но в целом посещаемость крупных пермских ТЦ оказалась ниже показателей прошлого года на 2%. Малые ТЦ районного и окружного формата посещают меньше. Их Mall Index оказался лишь на 1% выше значений предыдущих недель и на 3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Недавно мы рассказывали об открытии новых магазинов одежды в пермских ТЦ — IDOL в «Планете» и Cuvee в «Семье».

Информационный обзор редакции.