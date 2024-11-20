В «Планете» откроется первый магазин премиум-бренда IDOL

В ТРЦ «Планета» до конца года планируют открыть магазин премиальной женской и мужской одежды IDOL от фэшн-гиганта Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela).
Новый магазин намерены открыть на месте Zarina. Его площадь, по данным «ВКурсе.ру», составит 360 м2. Магазины IDOL представлены в 12 городах России. В Перми отдел в «Планете» станет первым представительством бренда в городе.
Ранее мы рассказывали о том, что в ТРК «Семья» откроется первый магазин миланского бренда Cuvee.
Информационный обзор редакции.
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