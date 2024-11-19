В «Семье» откроется первый магазин миланского бренда

В первой очереди ТРК «Семья» планируют открыть первый в Перми магазин женской одежды Cuvee. Это бренд, созданный в 2017 году в Милане, несколько лет назад часть продукции стали производить и в России.
Магазин Cuvee намерены открыть в конце декабря на месте, где раньше работал Liu Jo. А он, напомним, переедет в «iMall Эспланада». Как сообщает «Читай текст» со ссылкой на руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елену Жданову, Cuvee должен дополнить набор брендов сегмента «средний» и «средний плюс».
Недавно мы рассказывали о новой коллекции Befree, в основу которой вошли работы пермской художницы.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)