В «Семье» откроется первый магазин миланского бренда

Магазин Cuvee намерены открыть в конце декабря на месте, где раньше работал Liu Jo. А он, напомним, переедет в «iMall Эспланада». Как сообщает «Читай текст» со ссылкой на руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елену Жданову, Cuvee должен дополнить набор брендов сегмента «средний» и «средний плюс».

Недавно мы рассказывали о новой коллекции Befree, в основу которой вошли работы пермской художницы.

Информационный обзор редакции.