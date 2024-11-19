18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Поделиться:

В «Семье» откроется первый магазин миланского бренда

В первой очереди ТРК «Семья» планируют открыть первый в Перми магазин женской одежды Cuvee. Это бренд, созданный в 2017 году в Милане, несколько лет назад часть продукции стали производить и в России.

Cuvee

Магазин Cuvee намерены открыть в конце декабря на месте, где раньше работал Liu Jo. А он, напомним, переедет в «iMall Эспланада». Как сообщает «Читай текст» со ссылкой на руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елену Жданову, Cuvee должен дополнить набор брендов сегмента «средний» и «средний плюс».

Недавно мы рассказывали о новой коллекции Befree, в основу которой вошли работы пермской художницы.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: