Оскар Ягафаров уходит из пермского технопарка Morion Digital

«Запускающая команда сделала свое дело: проект вышел на стационарную орбиту, — написал в своих социальных сетях Оскар Ягафаров. — В конце прошлого года мы подвели итоги семи лет работы технопарка и сети. За это время проект из дерзкого стартапа превратился в Технопарк всероссийского уровня, что шестой год подряд подтверждает топ рейтинга АКИТ РФ».

Оскар Ягафаров (кстати, лауреат премии «Топ30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024) рассказал, что дальше его ждут новые проекты, но подробности не уточнил.

