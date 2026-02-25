Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Оскар Ягафаров уходит из пермского технопарка Morion Digital

В пермском технопарке Morion Digital меняется руководство. В конце февраля Оскар Ягафаров покидает пост директора. Вместе с ним уходит и директор по развитию Елена Ягафарова.

Пресс-служба технопарка Morion Digital

«Запускающая команда сделала свое дело: проект вышел на стационарную орбиту, — написал в своих социальных сетях Оскар Ягафаров. — В конце прошлого года мы подвели итоги семи лет работы технопарка и сети. За это время проект из дерзкого стартапа превратился в Технопарк всероссийского уровня, что шестой год подряд подтверждает топ рейтинга АКИТ РФ».

Оскар Ягафаров (кстати, лауреат премии «Топ30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024) рассказал, что дальше его ждут новые проекты, но подробности не уточнил.

Информационный обзор редакции.

