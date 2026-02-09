В ПГНИУ планируют обучать на востоковедов

На историко-политологическом факультете появится новое направление — «Зарубежное регионоведение». Студентов будут обучать по профилю «Политика и история стран Восточной Азии», который включает изучение политико-управленческих, экономических и историко-культурных особенности региона, а также углубленный китайский язык.

В 2026 году на факультете филологии и коммуникаций планируют набор на специальность «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Преподавателей русского языка для китайцев будут обучать по программам «Русский язык как иностранный» и «Китайский язык».

Для студентов новых программ, а также для тех, кто учится на переводчиков и специалистов по международным отношениям, предусмотрена возможность участия в программах обмена с вузами Китая.

Недавно мы рассказывали о том, что стоматологическому делу будут обучать в трех колледжах Пермского края.

