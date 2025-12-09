Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Стоматологическому делу будут обучать в трех колледжах Пермского края

В трех учреждениях среднего профессионального образования в Пермском крае появится специальность «Стоматологическое дело». Ее намерены открыть в 2026 году.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Направление «Стоматологическое дело» откроется в колледжах Перми, Лысьвы и Березниках. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, будут готовить зубных фельдшеров или ассистентов, которые занимаются профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний полости рта, а также помогаютврачам-стоматологам.

Кстати, в 2024 году частная стоматологическая клиника в Перми впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ.

Информационный обзор редакции.

