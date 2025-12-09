Стоматологическому делу будут обучать в трех колледжах Пермского края

Направление «Стоматологическое дело» откроется в колледжах Перми, Лысьвы и Березниках. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, будут готовить зубных фельдшеров или ассистентов, которые занимаются профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний полости рта, а также помогаютврачам-стоматологам.

Кстати, в 2024 году частная стоматологическая клиника в Перми впервые стала клинической базой для студентов ПГМУ.

