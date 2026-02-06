Стало известно, какая школа должна занять здание, которое построят у Центрального рынка

У французской школы №22 появится новый корпус. Он будет находиться в районе Центрального рынка в Перми.
Речь о будущем здании для общеобразовательного учреждения на улице Пушкина, сообщает Business Class со ссылкой на департамент образования. Действующий корпус на улице Сибирская закрывать и перепрофилировать не планируют.
Напомним, новое учебное заведение будем четырехэтажным, оно сможет принять 1050 учеников. Уже определена компания, которая займется строительством школы. Проектную документацию направили на государственную экспертизу.

