Стало известно, какая школа должна занять здание, которое построят у Центрального рынка

Речь о будущем здании для общеобразовательного учреждения на улице Пушкина, сообщает Business Class со ссылкой на департамент образования. Действующий корпус на улице Сибирская закрывать и перепрофилировать не планируют.

Напомним, новое учебное заведение будем четырехэтажным, оно сможет принять 1050 учеников. Уже определена компания, которая займется строительством школы. Проектную документацию направили на государственную экспертизу.

