Лингвисты и педагоги выпустили русско-коми-пермяцкий словарь: в нем больше 21 тысячи слов

В новый словарь вошли больше 21 тыс. слов. Над ним работали ученые-лингвисты, педагоги и другие специалисты в области коми-пермяцкого языка. В пресс-службе министерства по делам Коми-Пермяцкого округа рассказали, что издание передадут в библиотеки Кудымкара и учреждения образования, но намерены сделать электронный вариант, который будет более объемным.

Недавно мы рассказывали о том, что в России появится полномасштабный онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка.

