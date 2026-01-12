Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Лингвисты и педагоги выпустили русско-коми-пермяцкий словарь: в нем больше 21 тысячи слов

В Пермском крае выпустили русско-коми-пермяцкий словарь. Его презентовали в Коми-Пермяцком институте повышения квалификации работников образования, отметив, что такого рода словарь издан впервые за последние 150 лет.

В новый словарь вошли больше 21 тыс. слов. Над ним работали ученые-лингвисты, педагоги и другие специалисты в области коми-пермяцкого языка. В пресс-службе министерства по делам Коми-Пермяцкого округа рассказали, что издание передадут в библиотеки Кудымкара и учреждения образования, но намерены сделать электронный вариант, который будет более объемным.

Недавно мы рассказывали о том, что в России появится полномасштабный онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка.

