Школьникам разрешили не посещать уроки при 25 градусах мороза и ниже

Школьникам в Пермском крае разрешили не ходить на учебу при температуре воздухе ниже -25ºС. В министерстве образования Пермского края говорят, что занятия можно пропустить учащиеся с 1 по 9 классы, если температура воздуха ниже -28-30°C. При температуре -30°C и ниже отменяются занятия во всех классах.