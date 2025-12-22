Школьникам разрешили не посещать уроки при 25 градусах мороза и ниже

Школьникам в Пермском крае разрешили не ходить на учебу при температуре воздухе ниже -25ºС. В министерстве образования Пермского края говорят, что занятия можно пропустить учащиеся с 1 по 9 классы, если температура воздуха ниже -28-30°C. При температуре -30°C и ниже отменяются занятия во всех классах.
Как сообщает издание «Текст», решение об отмене занятий из-за сильных морозов принимает муниципальное управление образованием или администрации школ. О режиме работы родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.
Напомним, метеорологи предупредили о сильном похолодании, которое ожидается во вторник, 23 декабря. Оно станет одним из самых резких за последние десятилетия.
