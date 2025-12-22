Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, что на неделе произойдет одно из самых резких похолоданий за последние десятилетия

Циклоническая активность, которая принесли в Пермский край снегопады, продлится до вторника, 23 декабря. Но за ними придет похолодание, которое будет очень резким.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

В понедельник, 22 декабря, погоду продолжит определять циклон, который принес в Пермский край снег в воскресенье. Температура воздуха в течение суток на большей части края составит 0…-5°C. К вечеру на север придет холодный фронт. Во второй половине дня на всей территории края возобновится снегопад. В Перми он продлится до середины дня вторника и может принести еще 4-8 мм осадков.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что во вторник, 23 декабря, произойдет одно из самых резких похолоданий за последние десятилетия, которое ожидается днем. Вечером будет на 20°C холоднее, чем утром. Утро начнется с -5°C в Перми, а к позднему вечеру столбик опустится до -25°C, по северу края до -30°C. 

В ночь на среду, 24 декабря, похолодание продолжится. Утром в Перми ожидается -30…-32°C, по северу -35…-38°C. Днем в Перми можно ожидать -25°C до -30°C в зависимости от степени облачности, а на севере края -32…-34°C. Пик похолодания придется на четверг, 25 декабря: в Перми можно ожидать до -35°C, по северу края и местами в центральных районах (в Кудымкаре, Чермозе) может быть -40°C. Днем можно ожидать около -30°C в Перми и -28…-33°C по краю. Вечером начнет теплеть, начиная с северо-западных районов.
 

