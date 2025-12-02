Пермские ученые создали робота-пациента: с его помощи врачи учатся распознавать гипертонию

Робот способен воспроизводить клинические сценарии в строгом соответствии с международной классификацией болезней. В пресс-службе ПНИПУ рассказали, что обучающийся врач проводит с симулятором пациента полноценный прием: беседует, собирает анамнез (историю болезни и жизни), выполняет виртуальное обследование. «В основе "интеллектуальной" части комплекса лежат алгоритмы машинного обучения — сложные компьютерные программы, которые умеют находить скрытые связи между огромным количеством данных. Эти алгоритмы анализируют введенную информацию о "пациенте": его возраст, пол, наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания. На основе этого система моделирует, разные вариации, как будет развиваться болезнь у "человека" пациента, и позволяет отработать вариации и персонализированную тактику лечения», — рассказал Андрей Байдаров, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Многоуровневый обучающий комплекс, в основе которого робот-пациент, не просто проверят знания по шаблону, но создают ситуацию, приближенную к клинической, где решения врача напрямую влияет на «больного». «Система охватывает различные клинические сценарии — например, может имитировать пациента с гипертоническим кризом или с симптомами поражения почек при длительной гипертонии. Это дает возможность адресно работать с разными группами обучающихся: для студентов-медиков робот-симулятор помогает освоить базовые навыки диагностики, а для практикующих врачей — усовершенствовать тактику ведения сложных случаев», — прокомментировала Анастасия Шамарина, ординатор кафедры Факультетской терапии №1 ПГМУ им. Е.А. Вагнера.

