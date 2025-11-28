Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

В музее пермских древностей запустят научный лекторий: будут рассказывать о соли и горных заводах

Пермский краеведческий музей запустит цикл нового научного лектория «Факультет горных искусств». Он организован в коллаборации с Горным институтом Уральского отделения РАН и будет проходить на площадке музея пермских древностей.

Музей пермских древностей/ВКонтакте

Лекторами станут ученые Горного института: они доступно расскажут о достижениях современной науки широкой аудитории. Посетители лекции смогут увидеть предметы из фондовой коллекции краеведческого музей, многие из них покажут впервые. В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что лекторий открывает сотрудничество Горного института и Пермского краеведческого музея, оно продолжится при создании экспозиции будущего музей «Пермский период».

Первая лекция «Пермская соль. Взгляд геолога» (12+) запланирована на 29 ноября, ее проведет Данил Трапезников, кандидат геолого-минералогических наук. В декабре о «Горных заводах Урала» (12+) расскажет Андрей Суханов, младший научный сотрудник отдела аэрологии и теплофизики. В 2026 году лекторий «Факультет горных искусств» продолжит работу.

Информационный обзор редакции.

