Коми-пермяцкий разговорник назвали лучшим этнокультурным проектом 2025 года

В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что в новом издании собраны актуальные диалоги для разных жизненных ситуаций, а также расширенный словарь наиболее употребляемых слов и выражений. Сборник создан Обществом радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «ЮГӦР» («Луч») для того, чтобы помочь освоить базовые фразы коми-пермяцкой речи для живого общения.

Кстати! С 1 декабря семь ресторанов и баров Перми запустят спешиалы, посвященные коми-пермяцкой кухне.

