Новости

Семь ресторанов и баров запустят спешиалы, посвященные коми-пермяцкой кухне

Семь пермских ресторанов и баров Перми решились на гастрономический эксперимент, посвященный коми-пермяцкой кухне. Проект объединит шеф-поваров с хранительницами семейных рецептов из Коми-Пермяцкого округа и других территорий региона, которые вместе создадут спешиал-меню.

ПДНТ «Губерния»

Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» автор проекта Алексей Папулов, спешиал-меню начнет действовать с 1 декабря, и эта дата знаковая, так как в этот день были объединены Пермская область и Коми-Пермяцкий округ. К гастрономическому проекту присоединились «УмамиКатико», Usagi, «Дом Третьяковой», Kebab Club, «Игрушки», «One Гоги» и «Парадная».

Семейными рецептами поделились организаторы фестиваля «Бур сур» из деревни Мижуева Кудымкарского округа, участницы ансамблей «Кукушка» из одноименной деревни Кочёвского округа, «Верхокамье» из села Сепыч Верещагинского округа и центра национальной культуры «Ассяма горт» села Архангельского Юсьвинского округа — они примут личное участие в доработке меню. Основой для экспериментов шеф-поваров стала работа Пермского дома народного творчества «Губерния», где помогают развиваться в том числе гастрономическому наследию народов Прикамья.

«Гастрономические фестивали в небольших поселках Пермского края давно стали нашей особенностью, на сегодняшний год такие события проходят почти в каждой территории, в большинстве — 2-3 раза в год. В этом же проекте народная, семейная кухня впервые попадает в рейтинговые рестораны и становится вдохновением для шеф-поваров, показывая свою востребованность среди разных поколений», — отметила генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

Недавно мы рассказывали о том, что 15 пермских ресторанов вошли в число лучших на Урале по версии нейросети.

Информационный обзор редакции.

