Пермский школьник выиграл в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Пермский школьник Роман Шатунов выиграл в новом выпуске «Умнее всех» (12+), которое ведет Тина Канделаки на телеканале «Пятница». В августе в Перми проходил кастинг на участие в интеллектуальном шоу.
13-летний воспитанник краевого центра «Муравейник», пройдя все этапы и финал, сумел выиграть 69 тыс. рублей. В пресс-службе министерства образования рассказали, что кроме Романа Шатунова, в выпуске участвовали еще двое школьников из Пермского края — Сергей Косарев из Перми и Тимур Зарипов из Барды.
