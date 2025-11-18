Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

Пермский школьник выиграл в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Пермский школьник Роман Шатунов выиграл в новом выпуске «Умнее всех» (12+), которое ведет Тина Канделаки на телеканале «Пятница». В августе в Перми проходил кастинг на участие в интеллектуальном шоу.

Телеканал «Пятница»
13-летний воспитанник краевого центра «Муравейник», пройдя все этапы и финал, сумел выиграть 69 тыс. рублей. В пресс-службе министерства образования рассказали, что кроме Романа Шатунова, в выпуске участвовали еще двое школьников из Пермского края — Сергей Косарев из Перми и Тимур Зарипов из Барды.

Ранее мы рассказывали о том, что пермский школьник нашел золото в пробах с пляжа реки Камы.

Информационный обзор редакции.

