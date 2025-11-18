Пермский школьник выиграл в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

13-летний воспитанник краевого центра «Муравейник», пройдя все этапы и финал, сумел выиграть 69 тыс. рублей. В пресс-службе министерства образования рассказали, что кроме Романа Шатунова, в выпуске участвовали еще двое школьников из Пермского края — Сергей Косарев из Перми и Тимур Зарипов из Барды.

Ранее мы рассказывали о том, что пермский школьник нашел золото в пробах с пляжа реки Камы.

