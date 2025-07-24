Школьник нашел золото в пробах с пляжа реки Камы

В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что участники смены учились пользоваться канадским лотком, который часто используют для промывки золота. Каждый домывал пробу до «серого» либо «черного» шлиха, и в одной из них обнаружилась частичка золота. Ее размер около одного миллиметра.

«Наличие золота не является новинкой для реки Кама, это известно издавна, но группа получила колоссальные эмоции», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае обнаружены новые места обитания краснокнижных животных.

Информационный обзор редакции.