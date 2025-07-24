Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Школьник нашел золото в пробах с пляжа реки Камы

Школьник Тимофей Вахрушев обнаружил золото в пробах, взятых с пляжа реки Кама в Перми, недалеко от ПГНИУ. Парень — участник геолого-географической смены школы «Импульс» в классическом университете, и на занятии занимался отбором шлиховых проб.

ПГНИУ

В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что участники смены учились пользоваться канадским лотком, который часто используют для промывки золота. Каждый домывал пробу до «серого» либо «черного» шлиха, и в одной из них обнаружилась частичка золота. Ее размер около одного миллиметра.

«Наличие золота не является новинкой для реки Кама, это известно издавна, но группа получила колоссальные эмоции», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае обнаружены новые места обитания краснокнижных животных.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: