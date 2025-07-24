Школьник нашел золото в пробах с пляжа реки Камы

Школьник Тимофей Вахрушев обнаружил золото в пробах, взятых с пляжа реки Кама в Перми, недалеко от ПГНИУ. Парень — участник геолого-географической смены школы «Импульс» в классическом университете, и на занятии занимался отбором шлиховых проб.
В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что участники смены учились пользоваться канадским лотком, который часто используют для промывки золота. Каждый домывал пробу до «серого» либо «черного» шлиха, и в одной из них обнаружилась частичка золота. Ее размер около одного миллиметра.
«Наличие золота не является новинкой для реки Кама, это известно издавна, но группа получила колоссальные эмоции», — рассказала ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ Ксения Калина.
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Информационный обзор редакции.
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