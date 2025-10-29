Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Наука и образование

В «Кристалле» молодые ученые расскажут шутки о своей научной жизни

В молодежном центре 30 октября пройдет научное шоу «Реальная кафедра». На нем начинающие ученые из Москвы и Нижнего Новгорода поделятся своими штуками о рабочих моментах. Они раскроют, как вдохновляются на новые открытия и решают научные трудности. 

freepik.com

На шоу найдутся ответы на самые интересные вопросы, всегда мучающие молодых исследователей: как ученые создают новые материалы, не отходя от ноутбука, полимеры спасают или разрушают экологию, а также зачем ученые макают электроды в бульон. Кроме того, спикеры расскажут немного об атомном сердце завтрашнего дня и для чего науке нужен ксилофон.

Ведущим события станет московский актер театра и кино Илья Ильиных.

Недавно мы рассказывали о планах по планах по реорганизации двух факультетов ПГНИУ до конца этого года.

Информационный обзор редакции. 16+

