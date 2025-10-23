До конца 2025 года в ПГНИУ собираются реорганизовать два факультета

Речь о филологическом факультете и факультете современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ). До конца 2025 года их ликвидируют, а с 1 января 2026 года в ПГНИУ появился новый факультет филологии и коммуникации.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на собственные источники, новый факультет должен стать самым крупным в ПГНИУ: будут обучаться свыше 2 тыс. студентов. Он объединит шесть кафедр, три центра и одно отделение подготовки для иностранных студентов. Несмотря на то что факультет будет новым, студенты пройдут обучение по тем образовательным программам, на которые они поступали.

