Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

До конца 2025 года в ПГНИУ собираются реорганизовать два факультета

В ПГНИУ собираются реорганизовать два факультета, объединив их в один. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Игорь Германов в октябре.

Речь о филологическом факультете и факультете современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ). До конца 2025 года их ликвидируют, а с 1 января 2026 года в ПГНИУ появился новый факультет филологии и коммуникации.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на собственные источники, новый факультет должен стать самым крупным в ПГНИУ: будут обучаться свыше 2 тыс. студентов. Он объединит шесть кафедр, три центра и одно отделение подготовки для иностранных студентов. Несмотря на то что факультет будет новым, студенты пройдут обучение по тем образовательным программам, на которые они поступали.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские вузы попали в международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: