Наука и образование

В новый мессенджер Max «переехали» большее 100 тысяч пользователей

В национальный мессенджер Max в Пермском крае перешло больше 111 тыс. пользователей образовательного пространства «Сферуме». Это педагоги, дети и родители.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Напомним, переход школьных чатов в новый мессенджер Max должен был произойти до конца октября.

В пресс-службе Минсвязи Пермского края уточнили, что в «Сферуме» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Также в новом мессенджере представлены чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта».

Информационный обзор редакции.

