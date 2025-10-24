В новый мессенджер Max «переехали» большее 100 тысяч пользователей

Напомним, переход школьных чатов в новый мессенджер Max должен был произойти до конца октября.

В пресс-службе Минсвязи Пермского края уточнили, что в «Сферуме» в Max для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию работает «Безопасный режим». Также в новом мессенджере представлены чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта».

