Пермские вузы попали в международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings

ПНИПУ и ПГНИУ получили общие баллы в пределах 10,3-27,2 (максимальный у лидера — 98,5). «Политех» показал хорошие результаты за отраслевые доходы (51,2 балла), международную деятельность (26,2 балла) и качество обучения (21,1 балла). Классический университет отметился в международной деятельности (27,8 балла), отраслевых доходах (24,5 балла).

Лидерами рейтинга стали Оксфордский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США) и Принстонский университет (США). Из российских вузов в списке лучших — МГУ (133 строчка), МГТУ им. Баумана (301-350) и МФТИ (351-400).

Информационный обзор редакции.