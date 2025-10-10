Пермские вузы попали в международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings

Два пермских вуза — ПНИПУ и ПГНИУ — попали в международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2024. Как и в прошлом году, университеты попали в группу 1501+. Всего в рейтинге представлено более 2 тыс. учебных заведений из 115 стран.
ПНИПУ и ПГНИУ получили общие баллы в пределах 10,3-27,2 (максимальный у лидера — 98,5). «Политех» показал хорошие результаты за отраслевые доходы (51,2 балла), международную деятельность (26,2 балла) и качество обучения (21,1 балла). Классический университет отметился в международной деятельности (27,8 балла), отраслевых доходах (24,5 балла).
Лидерами рейтинга стали Оксфордский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США) и Принстонский университет (США). Из российских вузов в списке лучших — МГУ (133 строчка), МГТУ им. Баумана (301-350) и МФТИ (351-400).
