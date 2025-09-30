В 14 детсадах будут тестировать «Разговоры о важном "по-пермски"»

Особенностью воспитательной практики стала информация о Перми и Пермском крае, в частности, об истории региона, народах, населении, природе и климате. Проект получил название «Разговоры о важном "по-пермски"». Модель разрабатывали в 2024-2025 учебном году совместно с ПГГПУ и детскими садами.

В этом учебном году «Разговоры о важном "по-пермски"» собираются продолжить. В пресс-службе администрации Перми рассказали, модели воспитательных практик на районном уровне будут внедрять в детских садах «ЭКОСАД», №36, «ПАРМА», «Компас», №400, №85, которые будут отвечать за внедрение в остальных дошкольных учреждениях.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край вошел в пилотный проект, который проводит Минпросвещения. Апробация рассчитана на детей от трех до семи лет. Планируется, что эксперимент продлится до конца года.