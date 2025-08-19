О любви к Родине, семье и милосердии: в детсадах с сентября вводят «Разговоры о важном»

С 1 сентября 2025 года «Разговоры о важном» будут проводить для воспитанников детских садов. Пермский край вошел в пилотный проект, который вводит Минпросвещения. Всего в списке сотня дошкольных учреждений из 22 регионов, включая Москву.
По данным газеты «Ведомости», апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на детей от трех до семи лет. Эксперимент продлится до конца года. По его результатам уже примут решение, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах России.
В рамках «Разговоров о важном» с детсадовцами будут говорить о важности семьи и дружбы, развитии нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия, знании истории, уважении к культуре России и любви к Родине. Планируется, что занятия будут проходить в том числе в интерактивной форме и включать игры, творческие задания и чтение книг.
