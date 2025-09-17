В пермском университете запустили курс по изучению коми-пермяцкого языка

Планируется, что студенты будут изучать базовую лексику и грамматику, составлять простые фразы и диалоги, а также работать над произношением. Преподавателем курса станет автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов» Екатерина Федосеева.

Курс по изучению коми-пермяцкого языка рассчитан на 21 занятие. По словам преподавателя, основная задача — научиться рассказывать о себе и понимать носителей языка на базовом уровне. \

Кстати! Через три года появится онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка.

