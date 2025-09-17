Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В пермском университете запустили курс по изучению коми-пермяцкого языка

Пермские студенты станут изучать коми-пермяцкий язык. Новый образовательный курс запустили в ПГНИУ. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что эта инициатива приурочена к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и направлена на сохранение языкового наследия коренного народа Прикамья. 

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Планируется, что студенты будут изучать базовую лексику и грамматику, составлять простые фразы и диалоги, а также работать над произношением. Преподавателем курса станет автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов» Екатерина Федосеева.

Курс по изучению коми-пермяцкого языка рассчитан на 21 занятие. По словам преподавателя, основная задача — научиться рассказывать о себе и понимать носителей языка на базовом уровне. \

Кстати! Через три года появится онлайн-переводчик с коми-пермяцкого языка.

Информационный обзор редакции.

