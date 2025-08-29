Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

У каждого второго родителя не хватает времени на то, чтобы подготовить детей к школе

Почти половина пермских родителей (43%) хотят, чтобы их дети учились в частных школах. Таковы результаты опроса МТС AdTech, посвященного 1 сентября. Выбирая место учебы, родители смотрят на близость к дому, удобство и безопасность пути до образовательного учреждения и реже всего обращают внимание на рейтинг учебного заведения.

Исследование показало, что на подготовку к школе почти у половины (48%) родителей Пермского края не хватает времени, а у 40% — денег. С организационными трудностями (сбор документов, очередь в школу и т.д.) сталкивается каждый третий родитель. 82% родителей используют учебники и пособия для подготовки к школе, 52% читают с детьми школьную литературу. Обучающие приложения помогают 42% опрошенным родителям, развивающие игры и игрушки — 38%, а бесплатные онлайн-ресурсы — 36%.

Каждый третий родитель сталкивается с тем, что у ребенка нет мотивации учиться, но решает эти проблемы у школьного психолога только каждый десятый. Почти каждый второй родитель (48%) переживает за своих будущих первоклассников, а за выпускные экзамены и последующий выбор профессии одиннадцатиклассников тревожится каждый четвертый опрошенный (25%).

Недавно мы рассказывали о том, что в новом учебном году в школах прибавится более двух тысяч мест.

