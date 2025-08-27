Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В новом учебном году в школах прибавится более двух тысяч мест

В Перми появится 2250 новых учебных мест. Они созданы благодаря строительству и реконструкции школ в городе, рассказали в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

1 сентября откроется новый корпус Пермской кадетской школы №1 на Целинной и новая школа №146 на Уральской. В апреле 2025 года ввели в эксплуатацию здание школы № 55 на Ветлужской.

До конца года обещают отремонтировать семь бассейнов в детских садах. После в них начнут действовать новые программы: оздоровительное плавание, подводную робототехнику и обучение безопасности на воде.

К 1 сентября в Перми готовы 184 образовательных учреждения: 97 школ, 76 детских садов и 11 учреждений дополнительного образования.

