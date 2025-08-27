Две пермские школы попали в топ-300 лучших в России

В топ-300 школ по конкурентоспособности вошли школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики (128-е место) и школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла (278-е место). Первые места в этом рейтинге занимают Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из города Долгопрудный, СУНЦ МГУ из Москвы, Физико-математический лицей № 31 из Челябинска.

Во втором рейтинге с наибольшей долей выпускников, поступивших в ведущие вузы России с 2015 по 2025 годы, оказались лицей №2 (183-е место) и школа №146 (233-е место). В этом списке 500 мест: в лидерах — московские лицей НИУ ВШЭ, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Бауманская инженерная школа № 1580.