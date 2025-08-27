Две пермские школы попали в топ-300 лучших в России

Рейтинговое агентство RAEX выпустило рейтинги ведущих школ России за 2025 год. Первый список составлен по конкурентоспособности выпускников: в них школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в топовые вузы страны. Во втором отражено общее количество выпускников, поступивших в лучшие университеты. В обоих рейтинга есть пермские школы.
В топ-300 школ по конкурентоспособности вошли школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики (128-е место) и школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла (278-е место). Первые места в этом рейтинге занимают Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из города Долгопрудный, СУНЦ МГУ из Москвы, Физико-математический лицей № 31 из Челябинска.
Во втором рейтинге с наибольшей долей выпускников, поступивших в ведущие вузы России с 2015 по 2025 годы, оказались лицей №2 (183-е место) и школа №146 (233-е место). В этом списке 500 мест: в лидерах — московские лицей НИУ ВШЭ, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Бауманская инженерная школа № 1580.
Также отдельно опубликованы рейтинги учебных заведений по регионам. В тройке лидеров по конкурентоспособности выпускников в 2025 году — школа № 146, школа № 9 им. А.С. Пушкина. В список лучших школ в масштабе 2025 года попали: лицей №2, школа №146, лицей №1, школа №9, лицей №10.
Недавно мы рассказывали о том, что в новом учебном году в пермских школах прибавится более двух тысяч мест.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)