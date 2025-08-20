Пермяки смогут наблюдать 20 августа космическую «медузу»

Траектория ракеты пройдет в северном направлении над Казахстаном, Челябинской и Свердловской областями, Пермским краем и Республикой Коми. В паблике AstroAlert рассказали, что через 4 минуты после старта ракета выйдет из тени планеты и станет освещена солнечным светом. Ее можно будет увидеть также в Нижегородской, Кировской, Самарской областях, в Татарстане, Удмуртии, Башкортостан.

«Через 5-6 минут после запуска в небе над Свердловской областью и Пермским краем может появиться яркий огненный шар — это сгорание второй ступени в верхних слоях атмосферы», — объяснили астрономы.

Напомним, в Красновишерском районе могут упасть обломки ракеты-носителя «Союз-2-1Б». Из-за этого туристов и местных жителей просят не посещать плато Кваркуш с 20 августа с 18:00 час до 02:00 час 21 августа 2025.

