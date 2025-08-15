Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Известно, на какие места в Пермском крае могут упасть обломки ракеты-носителя

Обломки ракеты-носителя «Союз-2 -1б» с космическим аппаратом «Бион-М» могут упасть на территории Красновишерского округа. Ее запуск планируется 20 августа в 22:13 с космодрома «Байконур».

Дирекция ООПТ Пермского края
Администрация Красновишерского округа/ВКонтакте

В администрации Красновишерского муниципального округа просит жителей воздержаться от посещения территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 20 августа с 18:00 час до 02:00 час 21 августа 2025.

В пресс-службе дирекции особо охраняемых природных территория Пермского края отметили, что туристам советуют в эти дни не посещать плато Кваркуш.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: