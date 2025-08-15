Известно, на какие места в Пермском крае могут упасть обломки ракеты-носителя

Обломки ракеты-носителя «Союз-2 -1б» с космическим аппаратом «Бион-М» могут упасть на территории Красновишерского округа. Ее запуск планируется 20 августа в 22:13 с космодрома «Байконур».
В администрации Красновишерского муниципального округа просит жителей воздержаться от посещения территорий в период запуска космического аппарата или выехать за пределы опасного района на период с 20 августа с 18:00 час до 02:00 час 21 августа 2025.
В пресс-службе дирекции особо охраняемых природных территория Пермского края отметили, что туристам советуют в эти дни не посещать плато Кваркуш.
