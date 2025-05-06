Роботов-пациентов стали тестировать в пермских медцентрах: на них учатся лечить зубы

Робот создан на базе российской платформы Robo-C (от компании Promobot). Он ведет себя, как настоящий пациент: жалуется на боль,теряет сознание и «кричит», если врач допускает ошибку. «Создана программа с базой клинических кейсов — от лечения простого кариеса и препарирования под коронку до сложных удалений зубов. Имитирует поведение человека при проведении стоматологических процедур и отягощающих состояний (обморок, анафилактический шок, кратковременная потеря сознания), чтобы студенты учились быстро реагировать в критических ситуациях, не навредив людям», — рассказал Андрей Байдаров, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.

В пресс-службе Политеха объяснили, что аналогов такой разработки с глубокой детализацией в России нет. Сейчас их тестируют в пермских медицинских центрах: клинической больнице и аккредитационном центре ПГМУ. Роботов-пациентов планируют внедрять в другие российские вузы с 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские врачи впервые в России имплантировали «сердце в сумке» через мини-доступ.

Информационный обзор редакции.