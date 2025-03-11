Студенты-медики могут тренироваться ставить диагнозы на антропоморфоном роботе

Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, антропоморфный робот имитирует поведение реального пациента на приеме. Ученые создали специальную лингвистическую базу, описывающую ключевые моменты представленных в эксперименте болезней: анамнез, жалобы, данные физикального осмотра и другие.

В базу робота загрузили различные сценарии. В их основе — как типовые клинические случаи, так и редкие, процентная доля и встречаемость которых достаточно низкая. «Все это необходимо, поскольку будущим медикам важно увидеть, почувствовать клиническую ситуацию, чтобы быть готовым к встрече с ней в реальной обстановке. На основе искусственного интеллекта робот создает вариации клинического случая, а студент, общаясь с роботом (собирая анамнез) и используя специальный экран для имитации медицинской информационной системы, должен поставить диагноз и назначить лечение. Студент также может "направить" робота на виртуальные обследования», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

Исследование проводили со студентами 5-6 курсов ПГМУ: одна из групп ставила диагноз роботу. Участники эксперимента успешно справились с заданием, а также грамотно назначили лечение «пациенту». Ученые ПНИПУ уверены, что такая тренировка повысит навык постановки диагноза и разовьет клиническое мышление начинающих врачей.

Информационный обзор редакции.