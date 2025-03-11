18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Студенты-медики могут тренироваться ставить диагнозы на антропоморфоном роботе

В Перми студенты-медики в будущем смогут учиться постановке диагнозов на человекоподобном роботе. Эта идея принадлежит ученым Политеха, которые специально модифицировали «пациента». 

Пресс-служба ПНИПУ

Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, антропоморфный робот имитирует поведение реального пациента на приеме. Ученые создали специальную лингвистическую базу, описывающую ключевые моменты представленных в эксперименте болезней: анамнез, жалобы, данные физикального осмотра и другие.

В базу робота загрузили различные сценарии. В их основе — как типовые клинические случаи, так и редкие, процентная доля и встречаемость которых достаточно низкая. «Все это необходимо, поскольку будущим медикам важно увидеть, почувствовать клиническую ситуацию, чтобы быть готовым к встрече с ней в реальной обстановке. На основе искусственного интеллекта робот создает вариации клинического случая, а студент, общаясь с роботом (собирая анамнез) и используя специальный экран для имитации медицинской информационной системы, должен поставить диагноз и назначить лечение. Студент также может "направить" робота на виртуальные обследования», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

Исследование проводили со студентами 5-6 курсов ПГМУ: одна из групп ставила диагноз роботу. Участники эксперимента успешно справились с заданием, а также грамотно назначили лечение «пациенту». Ученые ПНИПУ уверены, что такая тренировка повысит навык постановки диагноза и разовьет клиническое мышление начинающих врачей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: