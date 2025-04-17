Пермские врачи впервые в России имплантировали «сердце в сумке» через мини-доступ

В пресс-службе министерства здравоохранения объяснили: такие операции проводят для лечения терминальной стадии хронической сердечной недостаточности, когда помочь пациенту другим способом не удается, а ожидание донорского сердца может стать фатальным. Для имплантации врачи сделали два небольших разреза не более 10 см в межреберном пространстве. Искусственный левый желудочек теперь всегда нужно носить с собой и подзаряжать аккумуляторы примерно раз в сутки. Операция прошла успешно, сейчас пациент проходит реабилитацию и возвращается к жизни без признаков сердечной недостаточности.

«Все мы знаем, что кардиохирургия, как и медицина в целом, в последние годы развивается в сторону миниинвазивных технологий. В нашем Центре многие операции мы выполняем из мини-доступа — из небольших разрезов. Методика требует хирургического мастерства, терпения и выносливости всей операционной команды, но дает большие преимущества для пациента. В первую очередь это быстрая реабилитация — так как каркас грудной клетки остается целостным. Пациенты буквально в ближайшее время уже могут быть физически активны», — объяснил заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ФЦССХ им. С.Г. Суханова, врач-сердечно-сосудистый хирург Ваграм Арутюнян.