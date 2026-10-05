Разбирают заложенные оконные проемы и заменяют разрушенные кирпичи: показываем, как восстанавливают Гостиный двор в Кунгуре

В Минстрое показали, как проходит восстановление Гостиного двора в Кунгуре — исторического здания XIX века постройки. Сейчас специалисты демонтируют конструкции, которые появились для приспособления старинного здания под магазины и точки общепита.
В историческом здании разбирают перегородки, лестницы, заложенные кирпичом оконные и дверные проемы, проезды, расчищают подвальные помещения. Подрядчик говорит, что цель — максимально приблизиться к изначальному облику объекта культурного наследия, сохранив исторические стены. По словам технического директора компании «Спарта» Андрея Селюнина, большинство старой кирпичной кладки осталось. Отдельные поврежденные элементы вынимают и заменяют новыми, для этого используют реставрационный кирпич. У него другой размер, плотность и фактура.
Рабочие начали устраивать кровлю: она будет фальцевая, как и было раньше. Параллельно с демонтажными работами и восстановлением исторических стен специалисту готовятся монтировать новые перекрытия. Вместо старых деревянных конструкций установят новые железобетонные. В планах на 2026 год — сделать работы по замене перекрытий и ремонту кровли наполовину.
Напомним, чтобы восстановить архитектурный облик фасадов, эксперты изучали архивы и исторические фотографии XIX века. Масштабная работа позволит отреставрировать декоративные элементы, лестницы, металлические детали и входные группы максимально приближено к первоначальному виду.
Реконструкция Гостиного двора предполагает ремонт и усиление фундаментов, обновление инженерных систем и вентиляции, устройство пандусов для маломобильных граждан. Все работы по реконструкции намерены завершить в 2028 году. Памятник архитектуры федерального назначения станет новым общественным пространством. В нем организуют площадки для ремесленников, выставочные залы и творческие мастерские, способствующие развитию культурной и социальной жизни города.
Информационный обзор редакции.
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