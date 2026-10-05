Разбирают заложенные оконные проемы и заменяют разрушенные кирпичи: показываем, как восстанавливают Гостиный двор в Кунгуре

Рабочие начали устраивать кровлю: она будет фальцевая, как и было раньше. Параллельно с демонтажными работами и восстановлением исторических стен специалисту готовятся монтировать новые перекрытия. Вместо старых деревянных конструкций установят новые железобетонные. В планах на 2026 год — сделать работы по замене перекрытий и ремонту кровли наполовину.

Напомним, чтобы восстановить архитектурный облик фасадов, эксперты изучали архивы и исторические фотографии XIX века. Масштабная работа позволит отреставрировать декоративные элементы, лестницы, металлические детали и входные группы максимально приближено к первоначальному виду.

Реконструкция Гостиного двора предполагает ремонт и усиление фундаментов, обновление инженерных систем и вентиляции, устройство пандусов для маломобильных граждан. Все работы по реконструкции намерены завершить в 2028 году. Памятник архитектуры федерального назначения станет новым общественным пространством. В нем организуют площадки для ремесленников, выставочные залы и творческие мастерские, способствующие развитию культурной и социальной жизни города.

Информационный обзор редакции.