Началась реконструкция «Гостиного двора» в Кунгуре: показываем, как проходит демонтаж

Теперь начался демонтаж внутренних конструкций старинного здания. В пресс-службе Минстроя рассказали, что за годы эксплуатации в памятнике архитектуры появились лишние перегородки, лестницы и заколоченные окна — их нужно убрать перед началом реставрации.

«Гостиный двор» — единственный сохранившийся на Урале старинный торговый двор такого типа. Чтобы восстановить его исторический облик, специалисты тщательно изучают архивные фотографии XIX века. Напомним, реконструкция предполагает ремонт и усиление фундаментов здания, переустройство лестниц и крыле, а также перекрытий на всех этажах, восстановление кровли, кирпичной кладки и элементов декоративного убранства, расшивку ранее заложенных оконных и дверных проемов.

«Гостиный двор» приспособят под современное использование, в нем обновят инженерные сети и системы вентиляции, а также устроят пандусы для удобства маломобильных групп населения. После завершения реконструкции памятник архитектуры станет новым общественным пространством: в нем организуют площадки для ремесленников, выставочные залы и творческие мастерские, способствующие развитию культурной и социальной жизни города.