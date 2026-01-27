Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре планируют завершить в 2028 году

Работы затронут конструктивные характеристики здания, построенного в XIX веке, например, его фундаменты должны усилить, а кирпичную кладку восстановить. Ранее мы рассказывали, что проект предполагает приспособить объект культурного наследия под современное использование, сделав из него общественное пространство с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и творческими мастерскими.

В администрации Кунгурского округа рассказали, что реконструкцию Гостиного двора должны закончить к августу 2028 года.