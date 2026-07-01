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Реставрации

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Началась подготовка к реконструкции «Гостиного двора» в Кунгуре

В Кунгуре началась реконструкция «Гостиного двора». Объект культурного наследия федерального значения, построенный в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского — единственный сохранившийся на Урале образец торгово-купеческих сооружений такого рода. Подобные остались еще в Санкт-Петербурге и Костроме.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

В пресс-службе министерства строительства рассказали, что на площадке подрядчик занимается работами подготовительного этапа: уже установлены ограждения, сейчас идет вывоз мусора и монтаж строительных лесов.

Документация предполагает, что в старинном здании отремонтируют и усилят фундаменты, отремонтируют и приспособят их для передвижения маломобильных групп населения лестницы, переустроят перекрытия на этажах, а также кровлю, инженерные сети и вентиляцию, восстановят кирпичную кладку. Ремонтные и реставрационные работы должны сохранить историческое здание и восстановить архитектурный облик фасадов в состоянии, близком к первоначальному. Для этого эксперты изучали архивы и исторические фотографии XIX века.

«Гостиный двор» после работ станет общественным пространством, где разместятся торгово-ярмарочные площадки для ремесленников, выставочные залы, творческие мастерские и другие зоны активностей. Завершить реконструкцию планируют в 2028 году.

Информационный обзор редакции.

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