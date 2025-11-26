Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Появились подробности реконструкции Гостиного двора в Кунгуре: проект одобрила экспертиза

Проектно-изыскательные работы реконструкции Гостиного двора в Кунгуре получили положительное заключение историко-культурной экспертизы. Главгосэкспертиза РФ также одобрила проект сохранения старинного здания и приспособления его под современное использование.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
В пресс-службе министерства строительства рассказали, что проект предлагает концепцию нового общественного пространства с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и творческими мастерскими. Гостиный двор был построен в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание, которое в народе прозвали «Круглый магазин», символизирует расцвет купеческих городов в Прикамье. 

Фундаменты Гостиного двора собираются усилить, лестницы отремонтировать, кирпичную кладку восстановить. В здании переустроят все инженерные сети и вентиляции, а ранее заложенные оконные и дверные проемы освободят. Архитектурный облик фасадов собираются восстановить наиболее близко к первоначальному — для этого эксперты провели большую работу по изучению архивов и исторических фотографий.

