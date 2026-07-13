Спасо-Преображенский собор в Перми отреставрируют к 2030 году

Реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми планируется завершить в 2030 году. В здании, которое до декабря 2023 года занимала Пермская художественная галерея, уже начались внутренние работы. Об этом сообщает ИА «ТЕКСТ» со ссылкой на Пермскую епархию.
На данном этапе строители занимаются демонтажем конструкций, которые были возведены в советский период для нужд галереи. Рабочие убирают внутренние перекрытия, перегородки и поздние пристройки, чтобы вернуть храму его исторический облик. Эти работы начались весной 2024 года.
Проект реставрации получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Согласно ему, специалисты также понизят уровень грунта со стороны бывшего зоопарка и укрепят отдельные элементы здания.
Ранее мы рассказывали, что на месте раскопок старинного кладбища на Монастырской улице в рамках проекта «Архиерейский квартал» были найдены надгробия, принадлежавшие архиерейскому секретарю Дмитрию Оисповичу Попову и Надворному Советнику Николаю Гавриловичу Ежеву, деталь памятника с ангелами супруги строителя здания Благородного собрания Василия Василия Парначёва, а также два надгробия, принадлежавшие пермской купеческой семье Мартыновых.
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