Спасо-Преображенский собор в Перми отреставрируют к 2030 году

На данном этапе строители занимаются демонтажем конструкций, которые были возведены в советский период для нужд галереи. Рабочие убирают внутренние перекрытия, перегородки и поздние пристройки, чтобы вернуть храму его исторический облик. Эти работы начались весной 2024 года.

Проект реставрации получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Согласно ему, специалисты также понизят уровень грунта со стороны бывшего зоопарка и укрепят отдельные элементы здания.

Ранее мы рассказывали, что на месте раскопок старинного кладбища на Монастырской улице в рамках проекта «Архиерейский квартал» были найдены надгробия, принадлежавшие архиерейскому секретарю Дмитрию Оисповичу Попову и Надворному Советнику Николаю Гавриловичу Ежеву, деталь памятника с ангелами супруги строителя здания Благородного собрания Василия Василия Парначёва, а также два надгробия, принадлежавшие пермской купеческой семье Мартыновых.

Информационный обзор редакции.