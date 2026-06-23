Саркофаг племянницы купца Мартынова обнаружили на месте старинного некрополя: Камская археологическая экспедиция показала фотографии находок

Сотрудники Камской археологической экспедиции поделились подробностями о двух недавних находках. Один из памятников принадлежит Таисии Николаевне Мартыновой, жене Петра Ивановича: он торговал охотничьими принадлежностями и железными изделиями на Черном рынке, был членом в обществе пожарного комитета, состоял в епархиальном комитете правления миссионерского общества и избирался гласным в городскую думу. Таисия Николаевна умерла от чахотки в 1890 году, в возрасте 38 лет. Муж пережил ее на 24 года — скончался от паралича в 1914 году.

Вторая находка — маленький саркофаг с именем Марии Мартыновой. Она скончалась в 1892-м, в два года от скарлатины. Малышка была племянницей Петра Ивановича, это дочь его младшего брата Василия. Сам Василий Иванович умер в 1914 году, в возрасте 37 лет от чахотки. Как и старший брат, и остальные представители семьи Мартыновых, он был похоронен на архиерейском кладбище.

Ранее на месте раскопок старинного кладбища на Монастырской улице были найдены надгробия, принадлежавшие архиерейскому секретарю Дмитрию Оисповичу Попову и Надворному Советнику Николаю Гавриловичу Ежеву, а также деталь памятника с ангелами супруги строителя здания Благородного собрания Василия Василия Парначёва.

Информационный обзор редакции.